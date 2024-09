Catania, donna lancia del liquido infiammabile a una 26enne: è grave

Una 26enne ieri, 26 settembre, a Catania ha riportato ustioni sul 20% del corpo dopo che, al culmine di una lite in strada, un’altra donna le ha gettato addosso del liquido infiammabile. La giovane è al momento ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro. La prognosi è riservata. Le ustioni avrebbero colpito volto, collo, braccia e torace. A seguire le cure gli specialisti del Centro Ustioni: come riporta CataniaToday è stata intubata. Secondo una prima ricostruzione, da confermare, la lite sarebbe scoppiata dopo dei contrasti che delle minorenni avrebbero avuto al telefono: al centro un ragazzo “conteso”. Un passante avrebbe chiamato il 112, così sul posto sono intervenute le Volanti. Indaga la Squadra mobile della Questura.

Il caso

L’episodio, come riporta La Sicilia, è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 tra via Luigi Capuana e via Ventimiglia. Da quanto è stato ricostruito fino a questo momento, l’aggressione sarebbe scaturita da una discussione al telefono tra due coetanee per un ragazzo conteso. Per questo motivo sarebbe partita la spedizione punitiva della madre dell’altra giovane: il liquido urticante però non doveva colpire la vittima, la 26enne, G.S., l’obiettivo era una familiare con cui la ragazza (forse la sorella) aveva precedentemente discusso. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno ascoltando i testimoni per ricostruire il tutto.

Leggi anche: