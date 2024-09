Houthi: «Abbiamo attaccato Israele e lo faremo ancora». Israele punta a un’operazione il «più breve possibile» per il Libano

Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato di aver preso di mira le città israeliane di Tel Aviv e Ashkelon con un missile balistico e un drone. A riportarlo è il “Guardian“. Il portavoce militare degli Houthi ha affermato che le loro operazioni non si fermeranno nei prossimi giorni finché non saranno terminate le offensive israeliane a Gaza e in Libano. «Condurremo altre operazioni militari contro il nemico israeliano in segno di vittoria per il sangue dei nostri fratelli in Palestina e Libano», ha dichiarato Yahya Sarea in un intervento televisivo. Mentre un funzionario della sicurezza israeliana afferma che qualsiasi operazione di terra in Libano sarà «la più breve» possibile. Un percorso confermato anche dal ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, che sostiene il proseguo dell’offensiva delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah in Libano. Secondo quanto riportato dal “Times of Israel” il ministro ha incontrato il capo di Stato maggiore delle Idf, Herzi Halevi, il capo della direzione delle operazioni, maggiore generale Oded Basiuk, e il capo della direzione dell’intelligence, maggiore generale Shlomi Binder, per dare luce verde ai piani di attacco. Nel corso del colloquio si è anche parlato dell’ultimo raid alla periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Un attacco quest’ultimo che aveva come obiettivo Muhammad Hussein Srour, ritenuto il capo delle forze aeree del gruppo sciita filo-iraniano, nonché responsabile del programma dei droni e dei missili da crociera.

Leggi anche: