Le foto modificate per far apparire più anziana Jennifer Lopez

Il volto solcato dalle rughe è la prima cosa che salta all’occhio guardando alcune delle foto di Jennifer Lopez condivise online. Gli scatti sono modificati per farla apparire più anziana, probabilmente attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta:

Circolano online delle immagini di Jennifer Lopez in cui la popstar appare molto più anziana dei suoi 55 anni al momento della scrittura di questo articolo.

Le immagini sono foto del 2019 modificate.

Negli scatti orginali, Jennifer Lopez non sembra così anziana.

Analisi

Vediamo lo screenshot di un post su Threads oggetto di verifica.

Nei post Facebook si legge:

Jennifer Lopez, 55 anni, in strada senza trucco (e senza inganno)….

Tuttavia, a discapito di quanto sostiene la descrizione del post, l’inganno c’è. Le foto di Jennifer Lopez sono state modificate per far apparire J.Lo più vecchia dei suoi 55 anni. Lo si può constatare facilmente con una ricerca immagini inversa su Google, dalla quale si risale a un articolo pubblicato il 4 ottobre del 2019 sul Daily Mail, quando la popstar aveva 50 anni. Sul viso si nota un numero di rughe di gran lunga minore, com’è evidente nel seguente confronto.

A sinistra Jennifer Lopez nelle immagini condivise su Facebook, a destra in quelle sul Daily Mail

Lo stesso vale per la foto in cui si vede la popstar camminare per le strade di Manhattan.

Per ulteriore scrupolo si possono confrontare anche le foto di J.Lo nel 2024, quella di Hector Vivas per Getty Images del 21 maggio 2024 a Città del Messico. È evidente che le foto su Facebook siano state modificate per far apparire più anziana Jennifer Lopez.

Conclusioni

Vengono condivise immagini in cui Jennifer Lopez appare piena di rughe, ma sono modificate. Negli scatti originali il suo aspetto è congruo all’età anagrafica.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Leggi anche: