Elon Musk vuole portare Starlink a 10 euro in Italia, ma serve l’ok di Giorgia Meloni

Elon Musk è pronto a collegare l’Italia alla rete di Starlink. E ad offrire abbonamenti a Internet a meno di dieci euro al mese. Ma c’è un problema. Che si chiama Tim e Open Fiber. E Giorgia Meloni vorrebbe provare a risolverlo. Secondo il padrone di Tesla bastano tra i 6 e i 9 mesi per farlo. E il suo progetto prevederebbe un co-finanziamento. Da una parte i fondi del Pnrr. Dall’altra i suoi soldi. Anche perché, spiega oggi Repubblica, Starlink non avrebbe bisogno delle infrastrutture fisiche di cui si servono i provider tradizionali. E porterebbe il servizio direttamente agli utenti. Ma Tim e Open Fiber sostengono che il loro progetto sia migliore. E la decisione spetta adesso alla premier.

Ora quindi Meloni deve decidere se aprire a Musk. Scontentando in parte i suoi collaboratori, che puntano sulla rete “italiana”. Secondo gli americani la connessione nelle regioni più remote d’Italia è relativamente facile. E sarebbe economica e rapida. Starlink lo ha già fatto in Ucraina e nello Zimbawe. Ma se il governo non prendesse rapidamente una decisione, questo sarebbe un campanello d’allarme. Anche per progetti più complesse. Come la costruzione di fabbriche per le automobili elettriche della Tesla. O la collaborazione nelle attività spaziali.

