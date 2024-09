Louis Vuitton Cup, disastro Luna Rossa: squalificata per un incidente prima della partenza. Ecco cos’è successo

Partenza tutta in salita per Luna Rossa nel terzo giorno della finale della Louis Vuitton Cup. Poco prima del via, già rinviato più volte a causa del forte vento, il team Prada Pirelli ha rotto la randa ed è stato squalificato per via delle troppe persone salite a bordo per riparare la vela. Gli avversari di Ineos Britannia si sono aggiudicati così gara 3, portandosi sul 2-1 senza nemmeno regatare. L’inconveniente tecnico che ha portato alla squalifica di Luna Rossa è avvenuto proprio nel momento in cui il vento era tornato favorevole all’inizio della regata. All’improvviso però si sono rotti tre ganci dell’imbarcazione, che hanno perforato la randa. L’equipaggio italiano avrebbe potuto chiedere 15 minuti supplementari, ma non è detto che sarebbero comunque stati sufficienti per riparare il danno in tempo per la gara.

In copertina: I team di Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia nel secondo giorno delle finali 2024 della Louis Vuitton Cup a Barcelona, 28 settembre 2024 (EPA/Quique Garcia)

