Renzi contro Conte: «Usa me per attaccare Elly Schlein, lo sfido in tv»

«Giuseppe Conte usa me per attaccare anche Elly Schlein: lui vuole indebolire la segretaria del Pd. I prossimi mesi diranno se il centrosinistra è guidato dagli appelli di Schlein o dai veti di Conte. A me interessa costruire un’alternativa alla Meloni e Salvini». Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo Renzi attacca il leader M5S. Quanto al campo largo saltato per le regionali in Liguria spiega: «Ha vinto il braccio di ferro, costringendo sulla difensiva il Pd di Schlein e il candidato Orlando. Vedremo alla fine quanti voti prenderà la lista del M5S in Liguria. E poi faremo i conti». Poi aggiunge: «Comunque Conte è la stampella di Meloni, lo abbiamo visto anche sulla Rai. Appena vede mezza poltrona si butta: i Cinque Stelle erano un partito anti sistema, adesso sono la succursale romana di Poltrone e Sofà. Per non parlare della posizione sulla politica estera». E lancia la sfida al rivale: «Lo sfido pubblicamente: accetti un confronto con me in tv o sui social. E vediamo chi mente». E infine: «Sono pronto a un faccia a faccia con lui: sulla politica estera e i suoi rapporti con la Russia potremmo divertirci. La prossima volta non ho ancora deciso se candidarmi alla Camera o al Senato, lui non ha ancora deciso se candidarsi in Parlamento o alla Duma».

