Atp 500 Pechino, Sinner va in semifinale: battuto in due set Lehecka

Jannik Sinner vince il match dei quarti di finale di Atp Pechino 500 battendo in due set il tennista ceco numero 37 al mondo Jiri Lehecka. Il campione italiano lascia fuori dal campo le tensioni per il caso doping da Clostebol e il ricorso della Wada e si aggiudica l’accesso alle semifinali del torneo cinese con il risultato di 6-2, 7-6. Tutto facile nel primo, nel secondo invece aumentano le difficoltà e l’italiano si complica la vita, disinnescando i match point lasciati all’avversario e chiudendo al tie break. Il 23enne, numero uno al mondo nel ranking Atp, aveva superato il secondo turno battendo in tre set il 27enne russo Roman Safiullin per 3-6, 6-2, 6-3.

Foto di copertina: EPA/JESSICA LEE

Leggi anche: