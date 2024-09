È morto Kris Kristofferson. Dalla svolta con Johnny Cash al Golden Globe per «A Star Is Born», le imprese re del country

Si è spento all’età di 88 anni Kris Kristofferson, musicista e attore, considerato una delle voci storiche del country americano, reso immortale infatti da un posto nella prestigiosa Country Music Hall of Fame. Per restituire la grandezza del personaggio basti pensare che le sue canzoni vennero riprese da artisti del calibro di Johnny Cash (che di fatto lo lancerà come autore tra i big americani), Elvis Presley, Willie Nelson e Janis Joplin, con la quale furono anche fidanzati e che proprio in quel periodo prese il suo capolavoro Me and Bobby McGee e lo fece diventare ciò che è oggi: uno dei tanti ed immensi classici della cultura musicale pop statunitense. A dare la notizia la famiglia con una nota in cui annuncia che l’artista si è spento serenamente nella sua casa a Maui, isola delle Hawaii, circondato dai propri cari, ma senza entrare nel dettaglio circa le cause del decesso. Quel che si sa però è che ormai da quasi vent’anni Kristofferson soffriva di perdite di memoria. «È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno, Kris Kristofferson, è morto serenamente sabato 28 settembre a casa – annuncia la famiglia tramite Variety -. Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato in tutti questi anni e quando vedete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto».

The Highwaymen

Ma Kris Kristofferson sarà ricordato anche per essere stato un membro di una delle più importanti superband della storia della musica mondiale. Si facevano chiamare The Highwaymen e insieme a lui suonavano Johnny Cash, Willie Nelson e Waylon Jennings. Suonarono insieme per un decennio, riprendendo insieme i brani composti per le rispettive carriere e rispolverando anche qualche classico del genere scritto da altri colleghi, in tutto tre album in un decennio di vita.

Il cinema e l’interpretazione insieme a Barbara Streisand

Notevole anche la carriera cinematografica di Kris Kristofferson, che debutta nel 1971 con un grande classico della cinematografia a stelle e strisce Fuga da Hollywood di Dennis Hopper, per poi vivere le più svariate esperienze davanti alla macchina da presa. Tre anni più tardi infatti lavorerà anche con Martin Scorsese in Alice non abita più qui, per poi proseguire con Michael Cimino ne I cancelli del cielo, nel 1989 debutta invece in Blade, saga tratta dai fumetti della Marvel Comics, passando da Il pianeta delle scimmie di Tim Burton, Fast Food Nation di Richard Linklater e La verità è che non gli piaci abbastanza di Ken Kwapis. Ma rimanendo impresso per sempre per la sua interpretazione nel 1976 accanto a Barbra Streisand nel terzo e più noto remake di A Star Is Born, per il quale vinse un Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale. L’attrice e cantante da due Oscar, cinque Emmy, undici Golden Globe, dieci Grammy e un Tony Award poche ore fa ha condiviso con i suoi follower un ricordo del collega.

Leggi anche: