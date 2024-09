Finale Vuitton Cup, Luna Rossa sbaglia in avvio: Ineos ne approfitta, 3-2 per gli inglesi

Nelle acque di Barcellona, l’imbarcazione italiana cade dai foil appena prima della partenza. L’inseguimento non va a buon fine per una decina di secondi

Ancora un errore fatale a una manciata di secondi dalla partenza condanna Luna Rossa a inseguire di nuovo. Vince Ineos Britannia nella quinta regata della finale di Luois Vuitton Cup. L’equipaggio inglese è ora in vantaggio 3-2 in una sfida alla meglio delle 13, per decidere chi andrà a sfidare nella finalissima Emirates Team New Zealand.

La regata

Parte tutto in salita per gli italiani. La caduta dai foil a 25 secondi dallo start li condanna a inseguire fin dalla prima bolina. Il ritardo è di circa un centinaio di metri, che contro l’imbarcazione guidata dal magistrale timoniere Ben Ainslie equivale a un chilometro. Come già giovedì scorso, Ineos parte e gestisce alla grandissima il suo vantaggio. I due timonieri di Luna Rossa, Franesco Bruni e Jimmi Spithill, non si risparmiano in tentativi di sorprendere gli avversari e arrivano a sfiorare i soli 10 metri di distacco. Nelle ultime due virate Ineos Britannia si limita a marcare con cautela la strategia italiana e varcano la finish line con 12 secondi di cuscino. Tra pochi minuti saranno ancora in acqua per la sesta regata, con Luna Rossa che deve rispondere per non lasciarsi scappare i britannici.

