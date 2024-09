Louis Vuitton Cup 2024, Luna Rossa parte forte: 1-0 su Ineos Britannia

Luna Rossa inizia con il botto la finale di Louis Vuitton Cup, in cui si giocherà l’accesso alla finalissima contro Emirates Team New Zealand alla meglio delle 13 regate. Dopo una durissima semifinale contro American Magic, la prima regata contro Ineos Britannia è un vero e proprio assolo dell’equipaggio italiano che vince con oltre 700 metri di distacco. Un’ottima partenza per Luna Rossa mette la gara in discesa già durante il primo lato, concluso con un vantaggio di oltre 10 secondi. Di lì in avanti, i due timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill guidano magistralmente l’imbarcazione, facendole anche toccare velocità record vicine ai 100 chilometri orari. Piccoli errori da parte degli inglesi mettono in cassaforte la vittoria. Un 1-0 senza grosse sbavature che Luna Rossa è chiamata a replicare alle 15.50 di oggi, giovedì 26 settembre.

Le prime reazioni

Sono state numerose le difficoltà causate dal vento, che nel mare di Barcellona soffiava a 20 nodi (37 chilometri orari). «Abbiamo fatto un grande lavoro», ha commentato al termine della prima regata il timoniere Bruni:. Sono orgoglioso del team, abbiamo recuperato anche qualche errore commesso». Ma nel complesso l’equipaggio è consapevole di aver esordito nel migliore dei modi: «Qui in acqua si volava e ci sono dei momenti di perdita di controllo».

Vittoria nella categoria Under 25

Intanto Luna Rossa versione junior fa la storia. È arrivata infatti la vittoria nella prima Youth America’s Cup per l’equipaggio italiano under 25, composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini come timonieri e Federico Colaninno e Rocco Falcone come trimmer. Sconfitta nella finalissima tra onde di Barcellona la vela statunitense American Magic, con ben 36 secondi e 600 metri di distacco. Un dominio indiscusso – e reso ancora più evidente dalla penalità inflitta all’equipaggio avversario – che fa ben sperare in vista della super sfida dei grandi.

