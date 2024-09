Acerra, rubano cane a bambina disabile durante un furto in casa. «Restituiteci Maui, nostra figlia è disperata»

Durate un furto in una casa ad Acerra è stato sottratto Maui, uno spitz tedesca legato alla bambina della famiglia, disabile. I carabinieri stanno indagando alla ricerca dei ladri che hanno portato via l’animale, tanto caro alla 12enne affetta da una malattia genetica e costretta su una sedia a rotelle. A parlare del caso è Repubblica Napoli. Il papà della piccola, Rosario, ha fatto un appello sui social, diventato virale, chiedendo ai ladri di restituire almeno il cagnolino.

L’appello del papà Rosario

«Entrando in casa dalla porta finestra della cucina i ladri – racconta Rosario a Repubblica – hanno anche visto la carrozzina a spinta di mia figlia, ma hanno continuato a fare il loro lavoro. Hanno messo l’appartamento a soqquadro, distrutto anche le altre tapparelle. Oltre all’oro sottratto, il danno economico per quanto è stato distrutto è grande. Ma ora a noi interessa solo ritrovare Maui. Mia figlia è disperata». Durante dei giri di perlustrazione Rosario è finito anche in un campo rom a Casoria. «Quando ho pronunciato ‘Maui’ – dice – ho sentito abbaiare, mi sono illuso di averlo trovato e mi sono sporto a vedere in una baracca: all’interno non ho visto il nostro cane ma distintamente ho focalizzato un altro esemplare di spitz bianco. E dall’abbaiare che ne è seguito ritengo vi fossero anche altri spitz. Perchè stipare questi cani in una baracca? ho segnalato l’accaduto ai carabinieri. Spero facciano un sopralluogo, dei controlli».

