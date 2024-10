Giovanni Maiorano, la cui moglie e figlia furono uccise dal “mostro del Circeo” si è risposato

A 69 anni ha scelto come nuova compagna una paziente conosciuta nella stessa struttura sanitaria dove si trova ospite. Ex affiliato alla Sacra Corona Unita conobbe Izzo in carcere

Il 69enne Giovanni Maiorano, condannato all’ergastolo per aver ucciso un 17enne nel 1990, e trasferito negli anni scorsi in una Rsa a Ostuni per le sue condizioni di salute, si è sposato 11 mesi fa con una donna conosciuta nella stessa struttura sanitaria. La notizia, anticipata dalla stampa locale, è confermata oggi all’ANSA. Maiorano perse 19 anni fa moglie figlia di 14 anni, uccise da Angelo Izzo, condannato anche per il massacro del Circeo e soprannominato dalla stampa “il mostro del Circeo”.

Maiorano, la SCU e quell’incontro con Izzo

Maiorano, ex affiliato alla Sacra corona unita e poi collaboratore di giustizia, conobbe Izzo durante il carcere. Izzo, una volta fuori dalle sbarre e in regime di semilibertà, si offrì di aiutare la moglie e la figlia di Maiorano. Quando le incontrò, durante un permesso premio, le uccise: le due donne furono soffocate il 28 aprile 2005 in una villa di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, con le teste avvolte in sacchetti di plastica, i piedi legati e sepolte nel giardino. Attualmente Maiorano continua a vivere nella struttura sanitaria in provincia di Brindisi perché le sue condizioni di salute non sono compatibili con il regime carcerario. La moglie è stata dimessa dalla RSA ma va spesso a fargli visita.

(In copertina Maiorano all’arrivo in tribunale a Campobasso, nel 2006, per il processo di Angelo Izzo. ANSA/LANESE/COC)

