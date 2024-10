Istat, in crescita l’occupazione ad agosto: in un anno mezzo milione di lavoratori in più

Un’ora e mezza, minuto più minuto meno, per conquistare Pechino. Il doppio tutto azzurro Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista l’Atp 500 cinese. Continuano così un anno di altissimo livello, che li ha visti vittoriosi già ai tornei di Halle, in Germania, e di Buenos Aires. Nonché finalisti – in entrambi i casi sfortunati – all’Australian Open e al Roland Garros. Una vittoria arrivata in tre set (4-6 6-3 10-5) contro il finlandese Haliovaara e l’inglese Patten, la coppia campione in carica sull’erba di Wimbledon. «Siamo migliorati match dopo match – ha festeggiato al termine della partita Simone Bolelli – e sono felice di condividere questo trofeo con Andrea».

Si avvicinano le Finals

Una vittoria, quella di Pechino, che vale doppio. I due azzurri sono saliti al terzo post nella live race Atp, la classifica a punti, e sono quindi a un passo dalla qualificazione per le Nitto Atp Finals, che si terranno intorno alla metà di novembre a Torino. Davanti a loro hanno solamente Arevalo-Matic e Granollers-Zeballos, due coppie già certe di partecipare all’evento conclusivo della stagione.