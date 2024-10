Roma, Flavio Briatore e la multa al Crazy Pizza: «La camorra e la spazzatura vanno bene, i miei fiori no» – Il video

L'imprenditore all'attacco: «Perché votate sta gente? Li dovete mandare via a calci nel sedere»

È guerra tra Flavio Briatore e il Comune di Roma sugli addobbi floreali all’esterno di Crazy Pizza, il ristorante aperto dall’imprenditore in via Veneto, nel cuore della Capitale. All’indomani del blitz dei vigili, Briatore si affida ai suoi canali social per commentare la vicenda: «Abbiamo capito qual è il problema del Municipio di Roma: i fiori del Crazy Pizza in via Veneto, che fanno parte della nostra immagine e che abbiamo dappertutto. Ma a Roma non vanno bene…», si lamenta l’imprenditore in un video pubblicato su Instagram.

La multa per i fiori (e non solo)

La vicenda a cui fa riferimento Briatore è la multa di 212 euro recapitata al Crazy Pizza per violazione della normativa sugli allestimenti esterni. Una situazione che conoscono bene anche altri locali della movida romana. In passato, per esempio, era stato La Zanzara – nel quartiere Prati – a ricevere una multa per aver mantenuto gli addobbi di Natale anche dopo la fine delle festività. Nel caso del nuovo ristorante di Briatore, la multa per le decorazioni floreali all’esterno del locale è solo l’ultima di una serie. In due anni, infatti, il Crazy Pizza ha collezionato sanzioni per un totale di 3.500 euro.

L’attacco via social al Comune

L’ultima multa recapitata dalla municipale di Roma ha mandato su tutte le furie Briatore, che in un video pubblicato su Instagram commenta: «Una volta i fiori erano segno di eleganza, di bellezza, ma per il Comune di Roma sono segno di degrado. Evidentemente loro ritengono che la spazzatura a Roma, che si incontra ovunque, è diventata simbolo di eleganza e bellezza». Dopodiché, l’imprenditore se la prende con il Comune: «Questa specie di ragazzo assessore, non faccio nomi perché il suo obiettivo era venire contro Briatore, è un odiatore sociale: per lui vanno bene le bancarelle abusive, va bene la camorra, la ‘ndrangheta. Ma a via Veneto le luci non le puoi mettere, gli ombrelloni non li puoi mettere, le sedie non le puoi mettere, mangiare fuori non lo puoi fare, in tutta via Veneto non puoi fare nulla…». E rivolgendosi ai cittadini romani, chiosa: «Perché votate sta gente qui? Li dovete mandare via a calci nel sedere».

20 giorni per rimuovere i fiori

Durante l’ultimo controllo, i vigili hanno constato l’irregolarità delle decorazioni del Crazy Pizza, multato il locale e diffidato a rimuovere i fiori. La procedura di rimozione delle decorazioni, scrive il Corriere, potrebbe richiedere circa venti giorni. Qualora il locale non dovesse provvedere in tempo alla rimozione, arriverebbe una seconda diffida. Dopodiché, sarebbero gli stessi vigili a intervenire e smantellare gli allestimenti floreali, recapitando poi la fattura al titolare dell’attività.