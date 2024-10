Mario Orfeo nuovo direttore di Repubblica al posto di Molinari. Lascia pure Elkann: Scanavino è il nuovo presidente di Gedi

«Apre una nuova fase che punta sull’accelerazione della trasformazione digitale e sul miglioramento dei risultati economici attraverso una rigorosa gestione aziendale», si legge nel comunicato della società

Il Gruppo Gedi rinnova i vertici. John Elkann lascia la presidenza, ma rimane azionista attraverso Exor. Il consiglio di Amministratore, che si è svolto oggi – giovedì 3 ottobre – a Torino, ha nominato al suo posto Maurizio Scanavino, che lascia la carica di Ad a Gabriele Comuzzo. Mentre alla direzione di la Repubblica arriva Mario Orfeo che si dimette da direttore del Tg3, Maurizio Molinari rimarrà collaboratore ed editorialista del quotidiano. «Apre una nuova fase che punta sull’accelerazione della trasformazione digitale e sul miglioramento dei risultati economici attraverso una rigorosa gestione aziendale», si legge nel comunicato stampa. La notizia del rinnovo dei vertici era stata anticipata da Dagospia, ma ora è arrivata la conferma: «Gedi oggi è uno dei protagonisti europei della trasformazione digitale, con un perimetro di attività chiaro, centrato su intrattenimento e giornalismo di qualità. I cambiamenti organizzativi annunciati oggi permetteranno maggiore focalizzazione e rigore nella gestione del Gruppo», ha commentato Elkann. «Ringrazio l’azionista per la fiducia e auguro a Mario Orfeo buon lavoro. Assumo il nuovo incarico con l’obiettivo di lavorare insieme all’Amministratore Delegato Gabriele Comuzzo per accelerare l’evoluzione in atto e conseguire ambiziosi obiettivi di redditività per il futuro», ha aggiunto il neo presidente.

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Mario Orfeo nuovo direttore di Repubblica