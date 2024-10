Sondaggi referendum, no all’autonomia differenziata e sì a ius scholae e ius soli

Evidentemente gli piace vincere facile. Edoardo Paes, sindaco uscente di Rio de Janeiro, ha scelto un argomento elettorale significativo per vincere di nuovo all’urne. Il suo slogan, racconta oggi il Corriere della Sera, è “não vai ter mais gordinho”, che significa «non ci saranno più cicciottelli». E senza rinunciare alla cerveijinha. Come? Gli ambulatori di medicina generale prescriveranno il generico dell’Ozempic a tutti. Gratis. «L’anno prossimo il brevetto sarà aperto, esisterà il generico e io lo farò prendere a tutta la rete pubblica di medicina generale», ha promesso in un’intervista Paes, che a sua volta è stato un ex “cicciottello”. Ha perso 30 chili, sostiene, proprio grazie al farmaco.

Più Ozempic per tutti

L’Ozempic è il farmaco per diabetici prescritto off label in tutto il mondo per curare sovrappeso e obesità. Riduce l’appetito e regola il glucosio nel sangue. È a base di semaglutide, un ormone brevettato nel 2012 da Novo Nordisk come agonista del recettore dell’ormone Glp-1, che stimola la secrezione di insulina. Uno studio del New England Medical Journal a fine 2022 a fine 2022 dice che i cali ponderali arrivano fino al 15% in tempi brevi. Ma ha molti effetti collaterali: nausea, vomito, depressione, mal di testa e calcoli biliari. E appena si smette di prenderlo si ricomincia a prendere peso. Il prezzo è di 117 euro a pennetta in Italia e di 1300 dollari al mese negli Usa. «La preoccupazione non è estetica, è sanitaria. L’altro giorno sono andato a fare un esame del sangue e li ho tutti a posto. Non ho nemmeno rinunciato alle mie birrette», assicura il sindaco. Anche se ad oggi mancano studi approfonditi sugli effetti dell’Ozempic nei non diabetici.