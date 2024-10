Roma, migliaia di persone per il corteo pro Palestina non autorizzato: controlli su 1.600 persone, 19 fermate

Questura e Tar del Lazio hanno vietato il corteo di oggi in avvicinamento al primo anniversario del 7 ottobre 2023, ma molti manifestanti si sono comunque radunati nella capitale

Sono migliaia le persone arrivate a Roma per la manifestazione pro Palestina organizzata per la data di oggi, sabato 5 ottobre, nel fine settimana più vicino al primo anniversario degli attacchi di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Circa 1.600 sono state controllate dalle forze dell’ordine e 19 di loro sono state portate in questura per valutarne un allontanamento dal Comune di Roma tramite un foglio di via. Controlli sono in corso anche ai caselli autostradali per individuare eventuali soggetti intenzionati a rendere violento il corteo. Al momento non ci sarebbero criticità.

Il divieto della manifestazione pro Palestina a Roma

Nei giorni scorsi il corteo nelle strade della capitale era stato oggetto di controversie: vietato dalla questura, la cui decisione è stata confermata dal Tar del Lazio, ha comunque richiamato manifestanti da tutta Italia. Così si è fatta strada l’ipotesi di un presidio statico, in Piazzale Ostiense, ai piedi della Piramide Cestia per coniugare la voglia e il diritto di far sentire la propria voce con la sentenza del Tribunale Amministrativo. D’altro canto, alcuni gruppi, non potendo svolgere il corteo oggi, si erano detti disponibili a spostare la manifestazione al 12 ottobre.

Piantedosi: «Manifestazione illegale. Mi aspetto responsabilità»

La manifestazione di oggi «è illegale», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, «e verrà «gestita con equilibrio dalle nostre forze di polizia, di cui mi fido ciecamente». «Ci sono riunioni in corso anche in Questura e si stanno facendo valutazioni per capire gli scenari che si prospettano: voglio essere ottimista, ci aspettiamo che ci sia senso di responsabilità e che comunque non ci siano ricadute significative sull’ordine pubblico», ha proseguito il ministro, elogiando «il senso di responsabilità di chi ha accolto il provvedimento del questore dicendo che, autonomamente, avrebbe spostato alla prossima settimana ogni manifestazione».