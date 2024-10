Israele, attentato alla stazione degli autobus di Beersheva: un morto e dieci feriti. Neutralizzato il terrorista

Alvaro Morata ha regalato una maglia rossonera al sindaco per mettere una pietra sopra al caso che ha visto protagonista l’attaccante del Milan e la sua nuova casa a Corbetta, alle porte di Milano. Marco Ballarini, sindaco molto attivo sui social, aveva salutato con entusiasmo l’arrivo del giocatore. Il quale però si era arrabbiato della «violazione di privacy» della sua famiglia, ritenendo di doversi cercare una nuova sistemazione. Ne era nato un bisticcio, con Ballarini – tifoso dell’Inter – poco incline ad abbassare i toni. Dopo il regalo di Morata attraverso Striscia la notizia, al Corriere della Sera il primo cittadino assicura che tutto è finito. E che forse i Morata potrebbe non spostarsi. «Non lo so, forse rimane. Ho sentito le sue ultime dichiarazioni, mi sembra che sta rientrando tutto nei limiti del normale», spiega Ballarini, che però ci tiene a mettere le cose in chiaro: «Con il senno di poi, avrei evitato. Ma sono convinto di non aver fatto nulla di male. Lui se l’è presa più del dovuto, poi tutto è stato gonfiato, ingigantito». Nessuna scusa quindi, solo il sollievo per la risoluzione della vicenda. «Morata era qui da tre settimane, molti l’avevano incontrato in giro e venivano da me a chiedere. Così ho risposto a tutti, e in più volevo dargli il benvenuto», ha aggiunto, spiegando che il giocatore era già stato avvistato, «non ho mica indicato l’indirizzo». Ammette che non indosserà la maglia rossonera regalatagli, ma la conserverà. E poi ha ricordato: «In passato qui ha abitato anche Onana dell’Inter, l’hanno scritto sui giornali e nessuno si è lamentato».