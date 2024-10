Travolse una famiglia uccidendo tre persone, Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi: non andrà in carcere

La 34enne investì a Cadore un bambino di 2 anni, il padre e la nonna. È ora ospite di una struttura psichiatrica, il giudice dovrà decidere dove sconterà la pena

Il tribunale di Belluno, in udienza preliminare, ha accordato il patteggiamento a 4 anni e 8 mesi ad Angelika Hutter, la designer 34enne che il 6 luglio 2023 travolse e uccise un’intera famiglia a Santo Stefano di Cadore. La donna investì Mattia, di 2 anni, il padre Marco Antonello, 47, e la nonna del piccolo Maria Grazia Zuin, 65, secondo la Procura «in preda all’ira». L’avvocato di Hutter aveva avanzato una richiesta di patteggiamento un mese fa. Il pubblico ministero, Simone Marcon, ha quindi proposto un accordo i pena a 4 anni e 8 mesi, che bilancia aggravanti e attenuanti del caso, oltre allo stato di salute mentale dell’indagata. La giudice preliminare Elisabetta Scalozzi ha accolto l’intesa tra accusa e difesa e ora, in una successiva udienza il prossimo 15 ottobre, deciderà dove Hutter dovrà scontare la pena. Non in carcere: la donna è in cura presso una struttura psichiatrica, la giudice potrebbe tenerla lì o trasferirla in un altro istituto. Oppure accogliere la richiesta della difesa per una attenuazione delle misure di custodia. Hutter è indagata anche a Venezia per l’aggressione ad alcune agenti di polizia penitenziaria mentre si trovava in custodia cautelare al carcere femminile della Giudecca.