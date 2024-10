Olanda, il tecnico del museo butta nel cestino due lattine di birre. Ma erano un’opera d’arte contemporanea

Il surreale incidente al LAM di Lisse: «Per miracolo entrambe le lattine erano intatte». E l'operaio viene perdonato

Uno spiacevole incidente è capitato al LAM, un museo di arte contemporanea di Lisse, in Olanda. Un’opera d’arte che rappresentava due lattine di birra all’interno dell’ascensore è sparita da un momento all’altro. Quando i curatori del museo se ne sono accorti, hanno subito attivato la ricerca. «Miracolosamente, entrambe le lattine sono state trovate intatte» in un cestino a poca distanza, ha fatto sapere il museo stesso. Ce le aveva gettate un operaio incaricato della manutenzione dell’ascensore stesso, che credeva si trattasse di residui lasciati lì da qualche visitatore incivile. Dopo essere state controllare e ripulite, le lattine sono state riposizionate all’ingresso del museo. «Non ce l’abbiamo col tecnico dell’ascensore, non ha fatto alcun errore», hanno sottolineato le autorità del museo LAM. L’opera in questione s’intitola «All The Good Times We Spent Together» ed è dell’artista francese Alexandre Lavet. «Il tema della nostra collezione è il cibo e il consumo», ha detto alla Bbc il direttore del museo Sietske van Zanten, convinto che «la nostra arte incoraggia i visitatori a vedere gli oggetti di tutti i giorni sotto una nuova luce». A patto di non scambiarli per rifiuti.