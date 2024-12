L’annuncio di Biden: 80mila militari americani in Europa per proteggere i Paesi Nato

La lettera del presidente degli Usa rivolta alla presidente della Camera dei Rappresentanti

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la presenza di circa 80mila militari americani nei Paesi europei membri della Nato. In una lettera indirizzata al presidente della Camera dei Rappresentanti e al presidente pro tempore del Senato, Biden ha spiegato che il dispiegamento ha l’obiettivo primario di rassicurare gli alleati e scoraggiare potenziali aggressioni da parte della Russia. «Circa 80.000 membri delle Forze Armate degli Stati Uniti sono assegnati o schierati nei Paesi dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico in Europa», si legge nella lettera pubblicata sul sito ufficiale della Casa Bianca. «La loro presenza è volta a rassicurare i nostri alleati e a scoraggiare ulteriori aggressioni russe», conclude il presidente americano. Nelle scorse ore, il Dipartimento di Stato americano ha indicato ai cittadini statunitensi in Siria di lasciare immediatamente il Paese «fin quando sono ancora disponibili opzioni di voli commerciali». Il ministero Usa ha aggiunto che «la situazione della sicurezza continua ad essere instabile e imprevedibile con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il paese. Per questo, il Dipartimento esorta i cittadini statunitensi a lasciare la Siria ora».