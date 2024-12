L’impresa di Leclerc non basta alla Ferrari: in F1 trionfa la McLaren. E lui si dispera: «Non so che dire» – Il video

Dal 19esimo al terzo posto: gara superlativa del monegasco nel Gp di Abu Dhabi. Ma il mondiale costruttori va ai britannici

Charles Leclerc aveva promesso che avrebbe fatto «qualcosa di molto speciale» nel Gran Premio di Abu Dhabi in programma oggi, domenica 8 dicembre. E non si può dire non lo abbia fatto. Partito dalla 19esima posizione (penultimo), ha dato l’assalto alla pista e ha risalito una posizione dopo l’altra, sino a chiudere terzo. Performance straordinaria, ma insufficiente a strappare un numero sufficiente di punti perché la Ferrari riuscisse a superare la McLaren nella classifica costruttori di Formula 1. Stagione finita con l’esito più prevedibile alla vigilia: ha vinto la scuderia britannica per la prima volta dal 1998, con 14 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello. E così Leclerc a fine gara è apparso abbacchiato, nonostante la super-rimonta. Comunicando via radio con il team Ferrari, si è quasi scusato di non aver fatto l’impresa fino in fondo. «Non so che dire», ha ripetuto, toccandosi il casco e battendo le mani sul volante contrariato. «Charles, hai fatto una grande gara, non c’era modo di fare di più», lo ha rincuorato la scuderia via radio.