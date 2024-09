Formula 1, paura per il padre di Sergio Perez: infarto dopo l’incidente del figlio al Gp di Baku

L’incidente di domenica, 15 settembre, al Gran premio di Formula 1 di Baku non ha visto coinvolti solo Sergio Perez e Carlos Sainz. A migliaia di chilometri di distanza, in Messico, il padre del pilota Red Bull Antonio Pérez Garibay, 65 anni, ha avuto un attacco cardiaco vedendo le immagini dello scontro: «È successo tutto dopo lo schianto, l’impressione lo spavento è che possa aver provocato qualche reazione nel mio cuore. Sto facendo tutti gli esami del caso», ha riferito l’uomo al portale messicano Mediotiempo.

L’allarme

Il Gran premio in Azerbaigian si è concluso con la virtual safety car a causa dell’incidente tra il ferrarista Carlos Sainz e il pilota Red Bull Sergio Perez al penultimo giro. I piloti sono rimasti illesi e la Fia, la federazione internazionale, non ha preso alcun provvedimento contro di loro. L’incidente però poteva costare caro al padre di Perez che stava guardando l’evento a Città del Messico. L’uomo è stato trovato dai familiari privo di sensi nel bagno ed è stato poi ricoverato in emergenza nel reparto di terapia intensiva. Secondo Antonio Pérez il malore è da ricondurre allo spavento in seguito all’incidente: i medici hanno comunicato che avrebbe sofferto di una grave angina pectoris. Perez senior è famoso tra le scuderie della Formula 1 per il suo spirito cordiale e allegro. Il suo entourage ha annunciato che «si sta riprendendo in modo rapido».

In copertina: Antonio Pérez Garibay, foto dal profilo Instagram @aperezgaribay

