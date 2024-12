Laura Pausini e quel cogl**** in concerto che sta diventando virale – Il video

L'artista sembra ricordare un ex durante l'esibizione di "Resta in ascolto" nella data di Milano. E in rete il rancore di Laura piace

Sta diventando virale sia su X che su TikTok un momento del concerto di Laura Pausini all’Unipol Forum di Milano dove la cantante sembra ricordare, con un pizzico di odio, il suo ex: «Cioè secondo te mi hai fatto due corna così, e dopo non ho avuto compagnia? Deficiente», urla la cantante dal palco durante un riff. «Sopra ogni porta cercai il tuo nome, cogl***e», aggiunge lei, modificando la strofa del brano “Resta in ascolto”. Una mossa che ha conquistato il pubblico e i social. «Livello top rancore», lancia in rete Ivan condividendo il momento. «Ma è sempre riferito a Marco che se n’era andato?», aggiunge una utente. La collega Francesca Michelin commenta sopra il TitTok originale con una sola parola: «Iconica».

(video da emanuelegolino98 e ivansr91 TikTok)