Blitz contro il corteo di Papa Francesco: fermate le attiviste anti-corrida. Cos’è successo in Piazza di Spagna

Un'attivista spagnola ha tentato di avventarsi contro una delle auto del corteo papale per l'omaggio alla statua dell'Immacolata

Momenti di tensione hanno segnato l’arrivo di Papa Francesco in Piazza di Spagna a Roma per il tradizionale omaggio alla statua dell’Immacolata. All’improvviso, un’attivista ha tentato di avventarsi contro una delle auto del corteo papale. L’intervento tempestivo di polizia e gendarmeria ha bloccato la donna, consentendo al Papa di riprendere il suo percorso e di proseguire con l’atto di venerazione alla Vergine. L’attivista spagnola non era sola, ma assieme ad altre militanti provenienti da diversi paesi (due tedesche e una inglese). Il gruppo aveva già attirato l’attenzione poco prima, esponendo una serie di cartelli contro la corrida e tentando di superare le transenne.

«Basta benedire le corride»

Tra i messaggi scritti in diverse lingue si leggeva: «Basta benedire le corride» e «La corrida è peccato». Il blitz è stato interrotto in pochi istanti dall’intervento della polizia, che ha fermato le manifestanti nelle vicinanze di Piazza di Spagna. Le attiviste sono state bloccate dai poliziotti e condotte negli uffici del distretto Trevi. La loro posizione è al vaglio, e non si escludono provvedimenti legali. Nonostante il momentaneo disordine, Papa Francesco è riuscito a completare il suo omaggio alla statua dell’Immacolata senza ulteriori problemi. La tradizionale cerimonia, molto sentita dai fedeli, si è svolta come da programma.