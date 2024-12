Chi è Muhammad al-Bashir, l’ingegnere incaricato di formare un governo di transizione in Siria

La decisione è stata presa dopo un incontro con lo stesso al-Bashir, Abu Muhammad al-Jolani (il leader di Hayat Tahrir al-Sham) e l’ex primo ministro del regime di Assad, Mohammed al Jalali

L’ingegnere Muhammad al-Bashir è stato incaricato di formare un governo di transizione in Siria dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Lo rende noto il corrispondente di al Jazeera. La decisione è stata presa dopo un incontro con lo stesso al-Bashir, Abu Muhammad al-Jolani – ovvero il leader di Hayat Tahrir al-Sham (la coalizione di milizie che ha guidato l’offensiva dal 27 settembre in Siria) – e l’ex primo ministro del regime di Assad, Mohammed al Jalali. Al-Bashir è nato nella provincia di Idlib nel 1983. Prima di ricoprire il ruolo di primo ministro dell’intero Paese era il premier del «Governo di salvezza siriano», che da anni amministra nel nord-ovest siriano le aree sotto controllo di Hts. Ex dipendente della “Syrian Gas Company”, è inoltre laureato in ingegneria, nonché in sharia e giurisprudenza. Il nuovo governo di transizione, fa sapere un portavoce della formazione salafita anche nota con il nome di “Organizzazione per la liberazione del Levante”, non imporrà il velo delle donne, né introdurrà alcuna forma di limitazione alle libertà individuali. «In tutti questi anni di amministrazione a Idlib e nelle altre zone liberate non abbiamo mai imposto il velo a nessuno, né ai musulmani né ai curdi, né ai drusi, né ai cristiani. Perché dovremmo cominciare a imporre adesso limiti alle libertà individuali?», ha affermato uno dei portavoce di Hts.