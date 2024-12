Giorgia Meloni concede la cittadinanza italiana al presidente argentino Javier Milei

E sulla mossa, tutta diplomatica, è già polemica. Bonelli: «Per Milei procedura lampo, Tajani chiarisca su Bolsonaro»

Il presidente argentino Javier Milei, in visita in Italia, riceverà dal governo italiano la cittadinanza italiana. La scelta avviene in base al principio dello “ius sanguinis”, perché i nonni di Milei, calabresi, sono migrati in Argentina all’inizio del Novecento. Il presidente argentino ha un buon legame con la premier Giorgia Meloni è più volte ha parlato delle sue origini italiane. La concessione della cittadinanza fa parte di una strategia diplomatica di lungo corso, con le possibilità di maggiori legami tra Italia e Argentina per il commercio nel sud America, visto il rischio dell’introduzione di nuovi dazi statunitensi sotto Donald Trump. Non solo Milei riceverà la cittadinanza italiana, ma anche sua sorella Karina, segretaria della presidenza argentina. L’incontro tra la presidente del Consiglio e il collega argentino è previsto per le 18.30. Sabato Milei sarà poi ospite di Atreju, evento di Fratelli d’Italia.

Intanto sul “regalo” è già polemica. «Il governo italiano ha concesso la cittadinanza italiana a Javier Milei con una velocità che non viene riconosciuta a molti che si trovano all’estero e che hanno genitori o nonni italiani. Perché questa procedura accelerata per Milei, quando altri che richiedono la cittadinanza per ius sanguinis devono aspettare anni?», ha dichiarato in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde. «Posso affermare con certezza, senza possibilità di smentita, che i figli dell’ex presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ed Eduardo Bolsonaro, hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Il ministro degli Esteri, Tajani, può confermare o smentire che anche l’ex presidente Jair Bolsonaro abbia ottenuto la cittadinanza italiana? Abbiamo informazioni secondo cui Jair Bolsonaro ha presentato richiesta. L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato coinvolto, l’8 febbraio, in un’operazione della polizia legata a un’inchiesta per “tentativo di colpo di stato», culminato nella rivolta di Brasília dell’8 gennaio 2023; per questo motivo, le autorità brasiliane gli hanno revocato il passaporto. Bolsonaro è stato dichiarato ineleggibile per otto anni per aver diffuso false informazioni sul sistema di voto elettronico. Inoltre, è stato coinvolto in varie inchieste da quando non è più presidente, anche con accuse di corruzione. Sarebbe gravissimo se il governo italiano avesse proceduto a concedere il passaporto italiano a Jair Bolsonaro. Su questo ho presentato un’interrogazione», conclude.