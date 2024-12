Atreju, Giorgia Meloni difende i centri in Albania citando Falcone e Borsellino – Il video

Secondo il Presidente del Consiglio, i magistrati che si occupano dei centri per gli immigrati si dovrebbero interrogare sulle «conseguenze delle loro decisioni»

Durante il suo intervento finale di Atreju, Giorgia Meloni difende il progetto dei centri per i migranti in Albania citando Falcone e Borsellino nella lotta alle mafie: «Io mi chiedo se quei giudici che si sono tanto adoperati per non convalidare i trattenimenti dei migranti che dovevano andare in Albania, con sentenze che l’ho detto e lo ripeto a mio avviso sono totalmente irragionevole, si siano interrogati davvero sulle conseguenze delle loro decisioni. Perché io sono certa che la priorità della stragrande maggioranza dei magistrati, nel solco dell’esempio di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sia combattere ogni mafia, compresa la mafia del mare. Ma è evidente che quando noi non riusciamo a essere efficaci gli unici ad averne vantaggio sono proprio le organizzazioni criminali. Bisogna farci i coni, e quindi i centri in Albania funzioneranno! Funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla file del governo italiano! Funzioneranno perché io voglio combattere la mafia e chiedo a tutto lo Stato italiano e alle persone perbene di aiutarmi a combattere la mafia. Non sono io il nemico, io sono una persona per bene».