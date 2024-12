Lacrime, scommesse e milioni di visualizzazioni: chi è Lily Phillips, la star di Only Fans che ha dormito con «100 uomini in 24 ore»

In una settimana il documentario su YouTube ha raccolto 4 milioni di visualizzazioni e spaccato il pubblico. Dopo le lacrime in diretta, la ragazza avrebbe già lanciato la call to action per provare a battere il record del mondo andando a letto con 1000 uomini

I Slept With 100 Men in One Day è stato postato su YouTube appena una settimana fa e si trova già sulla soglia delle 4 milioni di visualizzazioni. La storia è quella di Lily Phillips, 23 anni, star di OnlyFans, che è andata a letto con 100 uomini in sole 24 ore per raccogliere materiale per il suo profilo da 36mila follower, che nell’ultimo anno ha fruttato oltre 2 milioni di sterline. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso ottobre a Londra in un AirBnb con due camere da letto a disposizione, i partecipanti, accolti uno alla volta dalla ragazza con un breve colloquio, avevano a disposizione due minuti. Chiara la pioggia di polemiche seguite alla diffusione della notizia. Perfino Kassidie ​​Kosa, altra big della piattaforma OnlyFans, avrebbe condannato il progetto, scongiurando qualsiasi emulazione del gesto. «Sinceramente – ha detto al DailyMail – penso che fare qualcosa di così estremo possa essere una forma di autolesionismo, anche se le persone non sempre la vedono così. Potrebbe derivare da un’emozione più profonda, che si tratti del bisogno di attenzione, di convalida o semplicemente del tentativo di distinguersi in uno spazio competitivo come OnlyFans».

Il documentario

Significative sono state le reazioni seguite alla pubblicazione di I Slept With 100 Men in One Day su YouTube, documentario firmato dal giornalista Joshua Pieters che ha seguito l’evento passo passo e che ha registrato le emozioni vissute dalla ragazza prima, durante e dopo questa molto discussa impresa. Uno dei punti sul quale il pubblico è rimasto più perplesso è quello riguardante l’Hiv. La giovane Lily Phillips infatti ammette di non sapere che la malattia può essere contratta tramite sesso orale. Ma soprattutto a far discutere è stato il momento in cui Lily Phillips crolla in un pianto sostenendo di essere emotivamente distrutta, «A volte ti dissoci e basta – ha detto – non è affatto come il sesso normale. Nella mia testa riesco a pensare a cinque, sei ragazzi, dieci ragazzi che ricordo. E questo è tutto. Se non avessi avuto i video non avrei saputo di averne fatti cento». La giovane ha anche ammesso di essersi sentita «robotica» durante l’atto, oltre a sentirsi tormentata dal senso di colpa per non aver offerto a tutti gli uomini l’esperienza che desideravano. «Immagino che quando prometti qualcosa alle persone che ti sostengono sia difficile deluderle» ha detto tra le lacrime. E poi ha lanciato un appello ad eventuali ragazze intenzionate a ripetere questo suo progetto: «Non è per ragazze deboli, se devo essere sincera. È stato difficile. Non so se lo consiglierei. È una sensazione diversa. È solo uno dentro e uno fuori, è intenso».

La nuova scommessa: a letto con mille uomini in 24 ore

Eppure Phillips, ragazza che proviene da un’ottima famiglia del Derbyshire, non ha intenzione di fermarsi, anzi, avrebbe già annunciato l’intenzione di arrivare ad andare a letto con 1000 uomini. La call to action sarebbe stata già lanciata con un semplice annuncio: «1.000 uomini in 24 ore. Casting per talenti maschili. Solo per maggiori di 18 anni. Luogo da definire». «L’ho sognato con la mia assistente – ha detto al DailyMail – Non vedo l’ora…è molto emozionante. Sarà un record mondiale. Una vera sfida!». Si, effettivamente sarebbe record, attualmente detenuto da una donna di nome Lisa Sparks, che ha fatto sesso con 919 uomini a Varsavia nel 2004.