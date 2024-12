Domenica In, lite tra le ex di Pino Daniele. Salta l’omaggio al cantautore

L'ex moglie di Daniele, Fabiola Sciabbarrasi, avrebbe chiamato Mara Venier diffidandola dal dare spazio ad Amanda Bonini

Sulla carta l’omaggio a Pino Daniele programmato da Mara Venier nel suo Domenica In è saltato «per sopraggiunte priorità» ma, come rivela il Corriere della Sera, dietro ci sarebbe ben altro. Durante lo storico show della domenica pomeriggio di RaiUno sarebbero dovuti intervenire Pietro Perone, giornalista del Mattino, autore del libro Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a GioGiò, e Amanda Bonini, l’ultima compagna del cantautore napoletano. Ma pare che, a poche ore dalla diretta, l’ex moglie di Daniele, Fabiola Sciabbarrasi, abbia chiamato Mara Venier per chiederle di non dare spazio ad Amanda Bonini, minacciando perfino una diffida legale. Durante la chiamata Fabiola Sciabarrisi avrebbe anche tirato in ballo le figlie di Pino Daniele, profondamente turbate dalla presenza della donna per la quale il cantautore decise di porre fine al loro matrimonio. Mara Venier a quel punto cede, decide di non entrare in «beghe familiari troppo grandi, troppo delicate, troppo serie» e rinviare al 5 gennaio l’omaggio a Pino Daniele invitando esclusivamente Pietro Perone, che dovrà accettare di partecipare senza Amanda Bonini. «È una mia decisione, me ne assumo la responsabilità», queste le parole trapelate della conduttrice.

La lunga diatriba tra le donne di Pino Daniele

Quella tra Fabiola Sciabbarrasi e Amanda Bonini è una guerra che va avanti da anni, e proseguita anche dopo la morte di Pino Daniele. Anzi, l’ex moglie del cantautore nel 2015 accusò la nuova compagna, con lui al momento del malore che poi purtroppo lo uccise, di non aver prestato i giusti soccorsi. Accuse che proprio nel libro di Pietro Perone vengono smentite, infatti Amanda Bonini, come venuto fuori nei giorni scorsi, racconta così al giornalista gli ultimi istanti di vita di Pino Daniele: «Pino era perfettamente cosciente e continuava a chiedere di salire in auto per raggiungere l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Era convinto che solo l’équipe del suo cardiologo lo avrebbe salvato. Lui, e nessun altro, diceva, conosce le condizioni del mio cuore, sa come intervenire. Lo paragonava a quei meccanici che smontano e rimontano per anni lo stesso motore in cui altri non riuscirebbero mai più a raccapezzarsi». Una scelta che ritardò l’ingresso in una struttura sanitaria di Pino Daniele, è stato calcolato, di circa un’ora e mezza. Ma, sempre come riportato nel libro di Perone, la denuncia in Procura che ne scaturì venne presto archiviata: «Per i magistrati – scrive Perone – il trasferimento e l’eventuale ricovero all’ospedale di Orbetello, località più vicina alla residenza toscana, non sarebbe stato risolutivo del problema. La scelta di raggiungere Roma in auto per farsi visitare dal suo cardiologo di fiducia, rappresenta per i Pm una decisione presa dallo stesso Daniele consapevole e lucido».