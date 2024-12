Lecce, l’assessore trova per strada un assegno di 49 milioni di euro: «Ho visto tutti quegli zeri, non riuscivo a crederci»

Lo stupore di Andrea Guido: «Pensavo fosse uno scherzo ma era autentico, intestato a un imprenditore locale»

Camminava per strada quando la sua attenzione è stata catturata da quello che, di sfuggita, sembrava uno scontrino come gli altri. Ma non lo era. L’assessore comunale ai Servizi Sociali di Lecce, Andrea Guido, ha infatti trovato per terra un assegno di 49 milioni di euro: «Pensavo fosse uno scherzo, una trovata pubblicitaria, ma non lo era. L’assegno, autentico e intestato a un imprenditore locale, era adagiato sul marciapiede di viale Francesco Lo Re, nel centro di Lecce, a pochi passi dall’ingresso di un’azienda di spedizioni», ha raccontato come riporta il Corriere. «Quando ho visto tutti quegli zeri, non riuscivo a crederci. Era una cifra surreale. Ho pensato di portarlo in questura, poi mi è venuto in mente di contattare il corriere per capire se conoscessero il proprietario. Era un suo cliente e lo ha subito avvisato: era già dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dell’assegno», continua. Ha consegnato l’assegno e poi è tornato ai suoi impegni della giornata. L’imprenditore, dice, non l’ha ancora chiamato per ringraziarlo: «Sono felice per lui, perché stanotte dormirà sonni tranquilli».