Addio alla musa di Almodòvar Marisa Paredes, morta a 78 anni

Secondo il quotidiano spagnolo El Paìs la grande attrice spagnola Marisa Paredes è morta all’età di 78 anni in ospedale, dopo un problema cardio circolatorio. Spesso protagonista nelle pellicole di Pedro Almodòvar, Paredes ha ricevuto molti premi e riconoscimenti nel corso della sua lunga carriera.

Originaria di Madrid, ha alle spalle una lunga vita di riscatto. Partita quando, da sartina di una umilissima famiglia, a 14 anni iniziò come comparsa di una giovane prostituta nel film di José Maria Forqué 091 Policia al Habla. Poi i primi passi nel Teatro de la Comedia. E il cinema, con Ópera prima di Fernando Trueba, e Pedro Almodòvar in L’indiscreto fascino del peccato, Tacchi a spillo, Il fiore del mio segreto, Tutto su mia madre, Parla con lei, La pelle che abito. Ha recitato anche ne La vita è bella di Roberto Benigni e Latin Lover di Cristina Comencini. Molti la ricordano in Golem – Lo spirito dell’esilio, Tre vite una sola morte di Raul Ruiz, La spina del diavolo di Guillermo del Toro.