50 milioni di dollari non bastano per riunire sul set Brad Pitt e Angelina Jolie: «Troppo dolore»

Negli ultimi giorni è circolata la notizia di una proposta giunta ai due attori per interpretare due amanti in un film basato sulla vita dell'albergatore Emmanuel Martinez

Il progetto del produttore Danny Rossner di portare sullo schermo gli ormai ex coniugi Brad Pitt e Angelina Jolie con tutta probabilità non andrà a buon fine. La notizia è di qualche giorno fa: quella che è considerata una delle coppie più note forse dell’intera storia del cinema americano ha ricevuto un’offerta per interpretare due amanti in un film basato sulla vita dell’albergatore Emmanuel Martinez, una storia ambientata all’Hotel Martinez di Cannes, in Francia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Rossner si era detto pubblicamente convinto che Brad Pitt e Angelina Jolie potessero «mettere da parte le proprie divergenze» per un clamoroso ritorno insieme, tra l’altro da amanti, sul grande schermo, grazie anche a un budget di 50 milioni di dollari da dividere tra i due attori. Ma a raffreddare i propositi del producer c’hanno pensato delle fonti vicine all’attore sessantenne di Shawnee (Oklahoma), voci raccolte dal DailyMail e che escludono qualsiasi possibilità che Pitt torni sullo schermo accanto all’ex moglie. Si tratterebbe di quella che è stata definita come una «trovata pubblicitaria. Tutti i soldi del mondo non basterebbero a far sì che Brad appaia di nuovo in un film con Angelina. Sicuramente susciterebbe l’interesse del pubblico, ma non è qualcosa a cui penserebbe nemmeno per un momento. Al momento sono acerrimi nemici – prosegue nella dichiarazione la fonte anonima del DailyMail – quindi è impossibile che Brad si abbassi a pagare una qualsiasi cifra per parlare con Angie sullo schermo. Gli ha causato così tanto dolore e non vuole nemmeno che la sua cerchia ristretta parli di lei». Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt nel settembre 2016, dopo una dura lite sul loro jet privato. La famiglia dei sogni di Hollywood dunque si è disgregata e la figlia Shiloh (18 anni), i gemelli Knox e Vivienne (16 anni), nonché i loro tre figli adottivi Maddox (23 anni), Pax (20 anni) e Zahara (19 anni) sono rimasti con la madre. In una recente intervista al The Sun l’attrice – che ha recentemente interpretato Maria Callas – ha dichiarato di sentirsi spesso sola: «Ho dei figli che amo, ma da adulta sono spesso sola. Mi ritrovo a identificarmi con la solitudine e la solitudine che prova Maria Callas».