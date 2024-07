Angelina Jolie ha chiesto una tregua legale a Brad Pitt: «La famiglia deve guarire»

Angelina Jolie avrebbe chiesto all’ex marito Brad Pitt di arrivare a una soluzione per la battaglia legale in corso, al fine di far «guarire la famiglia». L’indiscrezione è pubblicata dal magazine People.com e arriva dopo la rinuncia del cognome del padre da parte dei quattro figli maggiori della coppia di Hollywood: Maddox, Zahara, Vivienne e Shiloh. Brad Pitt è in causa contro l’ex moglie perché lei avrebbe venduto metà proprietà dell’attore di Château Miraval, il vigneto da loro acquistato nel 2012, senza il suo consenso. Non è la prima volta che Jolie, che ha accusato l’ex coniuge di maltrattamenti, chiede una sorta di riappacificazione. «Angelina chiede ancora una volta al signor Pitt di porre fine ai litigi e di mettere finalmente la loro famiglia sulla strada giusta verso la guarigione», dichiara nel documento riportato dal magazine Paul Murphy, l’avvocato di lei. «Se il signor Pitt non ritira la sua causa, Angelina non ha altra scelta che dimostrare, con le prove necessarie, che le accuse sono sbagliate». Finora il destinatario dell’offerta non ha replicato così come non commentano la notizia nemmeno persone vicine all’attore. Da diverso tempo Brad Pitt non ha più contatti con i suoi figli. la rimozione del cognome paterno è solo l’apice di rapporti burrascosi con i quattro ragazzi. Rimangono i più piccoli Knox e Vivienne, i gemelli venuti al mondo nel 2008, figli naturali della coppia. Ma in quest’ultimo caso l’attore sembra più impegnato ad altro che a cementificare la relazione con i ragazzi.

