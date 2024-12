Parma, circolo Arci promuove una festa con la foto di Luigi Mangione: «I miliardari non dovrebbero esistere». Poi lo rimpiazza con il Che

Per pubblicizzare l'evento l'associazione ha usato l'immagine del 26enne accusato dell'omicidio del Ceo Brian Thompson, ma l'ha poi rimossa

«Festa grande venerdì 20 dicembre. Torna la festa dove i miliardari non dovrebbero esistere (e neanche le compagnie di assicurazione sanitarie parassite)». Il tutto corredato con una foto di Luigi Mangione, il 26enne arrestato per l’omicidio di Brian Thompson, Ceo del colosso assicurativo statunitense UnitedHealthcare. Così il circolo Arci Post di Parma aveva pubblicizzato l’evento, come scovato da Repubblica. Poi è arrivato il passo indietro. Il post è stato cancellato e invece di Mangione è spuntato il rivoluzionario Ernesto “Che” Guevara. Mangione è stato arrestato dopo diversi giorni dall’omicidio dell’amministratore delegato, avvenuto il 4 dicembre. La polizia ha affermato che Mangione è stato trovato, seduto in un McDonald’s in Pennsylvania mentre leggeva, dopo aver ricevuto una soffiata. Nello zaino che aveva con sé sono stati ritrovati documenti falsi, una pistola e un silenziatore lunghissimo, proprio come l’arma che ha sparato contro Thompson.