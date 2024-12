Il sottosegretario Delmastro: «Cosa farò a Capodanno? Non so, ma non farò una festa come lo scorso anno…»

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il sottosegretario alla Giustizia e deputato FdI Andrea Delmastro Delle Vedove, dopo il caso Pozzolo

«Non lo so. Ma non farò una festa come l’anno scorso…». A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il sottosegretario alla Giustizia e deputato FdI Andrea Delmastro, ironizza sul caso dello sparo di Capodanno che coinvolse il deputato Emanuele Pozzolo. Oltre a trattare i temi politici e di attualità, ha parlato coi conduttori della sua convivenza romana col collega Giovanni Donzelli. «Io e Donze, come lo ho soprannominato, viviamo ancora insieme, è un patto di convivenza d’acciaio il nostro», ha esordito ironico Delmastro. Chi dei due prepara da mangiare? «Lui mangia pochissimo quindi ognuno cucina per sé». E chi lava i piatti? «Anche quelli li facciamo separati: io lavo i piatti a mano, perché vengono meglio, lui utilizza la lavastoviglie». Cosa guardate in tv? «Io voglio guardare sempre e solo Top Crime, lui invece punta esclusivamente su talk e approfondimenti politici, è innamorato di Cartabianca». Chi dei due è più dormiglione? «Io la notte dormo tre o quattro ore, non vado mai a dormire prima dell’una e trenta o le due e mi sveglio alle cinque e trenta. E spesso trovo già sveglio anche lui». Gli ha già fatto il regalo di Natale? «Certo, glielo darò venerdì o lunedì prossimo». E l’albero lo avete preparato in casa? «Certo, è un alberello piccolino, senza lucette ma un bell’albero. Magari il regalo glielo farò trovare lì sotto….», ha concluso.