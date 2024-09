Sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo trova l’accordo con l’operaio ferito: denuncia ritirata

Come riporta il Corriere, a pochi giorni dall’udienza preliminare prevista per il 9 ottobre, Luca Campana ha deciso di ritirare la denuncia per lesioni contro il deputato vercellese Emanuele Pozzolo. Un accordo che era già stato cercato mesi fa, ma che era fallito. L’onorevole è accusato di aver portato la sua pistola alla festa di capodanno a Rosazza (Biella), evento a cui era presente il sottosegretario Andrea Delmastro. Dall’arma era partito un colpo che aveva ferito alla coscia l’operaio Campana. Pozzolo si è sempre dichiarato innocente e ha accusato l’allora caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, di aver premuto il grilletto.

L’accordo

La conferma dell’accordo tra Campana e Pozzolo arriva dal legale dell’operaio, Marco Romanello, che si è detto «soddisfatto». La soluzione trovata era un’opzione a cui l’avvocato stava lavorando da tempo: l’onorevole di Fratelli d’Italia pagherà il risarcimento del danno e come contropartita ha ottenuto il ritiro della denuncia per lesioni. La mediazione arriva poco prima dell’udienza preliminare fissata per il 9 ottobre e alla quale il deputato si presenterà assistito dall’avvocato Andrea Corsaro.

L’episodio

Pozzolo alla festa di capodanno organizzata nel salone della Pro Loco dal sindaco di Rosazza, Francesca Delmastro, la sorella del sottosegretario, ha portato la pistola la mini-pistola di collezione North American Arms LR22. Arma che non avrebbe potuto portare fuori di casa nonostante il porto d’armi. Sulle dinamiche i testimoni e lo stesso Pozzolo hanno riferito tesi differenti. Secondo quest’ultimo a sparare, e quindi a ferire alla coscia Campana, sarebbe stato il caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, che è anche suocero dell’operaio. Per Campana invece sarebbe stato Pozzolo a sparare durante una maldestra dimostrazione del funzionamento dell’arma. Per l’accusa che gli è stata rivolta da Pozzolo, Morello ha annunciato una denuncia per calunnia.

