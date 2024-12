Avellino, è ricoverato da mesi ma viene tesserato dal Pd. La denuncia della moglie: «Vergognatevi»

L'iscrizione è avvenuta a sua insaputa. La donna ha scritto una lettera al Corriere dell'Irpinia: «Il nome era stato fatto da un potente amministratore del posto. Valuterò con il mio legale ogni azione a tutela della onorabilità di mio marito e della mia famiglia»

Era ricoverato da mesi, ma a sua insaputa è stato tesserato al Pd. La storia, che avrebbe del comico se l’uomo in questione non avesse gravi problemi di salute, viene dalla Valle Caudina (tra Avellino e Benevento). A denunciare il fatto è stata la moglie dell’uomo che ha inviato una lettera al Corriere dell’Irpinia: «Vergognatevi», ha scritto la donna che ora valuterà eventuali azioni legali.

La lettera e la manina che ha tesserato il marito

«Caro direttore , le scrivo questa lettera per denunciare la mia amarezza e per difendere la libertà di espressione di mio Marito che purtroppo per molti mesi è stato ricoverato a causa di seri problemi di salute», spiega la donna nella sua missiva. La tessera dell’uomo non sarebbe l’unica, ci sarebbero altre persone ignare di essere tesserate al Pd. E le iscrizioni sarebbero portate avanti da «una sezione di un comune caudino». Quella manina avrebbe un nome e cognome: «Ho chiesto delucidazioni ad un certo segretario, che dopo avermi confermato che era tesserato, mi ha detto prima che il nome era stato fatto da un potente amministratore del posto, fermo poi a ritrattare dopo pochi minuti sostenendo che la tessera era stata fatta sulla base delle precedenti, seppur senza alcuna espressione di volontà o adesione».

L’offerta di lavoro mentre era in coma

La denuncia della moglie non si ferma al tesseramento fraudolento: «Un’altra presa in giro l’hanno operata nei suoi confronti. Lo volevano far assumere come operaio interinale, mentre lui era in coma, forse per lavarsi la coscienza. Mi hanno chiesto il certificato medico. Tranne poi finire tutto in una presa in giro colossale. Altri operai sono stati assunti in un ente della zona. Le scrivo perché tutti questi comportamenti accattoni mi hanno creato una grande amarezza e delusione». La donna quindi conclude: «Questa è gente che non dovrebbe amministrare nemmeno casa propria, altro che un partito ed un paese. Questi poi sono gli atteggiamenti che fanno perdere la fiducia nella politica e in un partito che dovrebbe difendere i più deboli».

In copertina: ANSA I Tessera 2025 del Pd, di cui ha parlato la segretaria Elly Schlein all’assemblea, Roma, 14 Dicembre 2024.