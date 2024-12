Il nuovo Pokémon Trading Card Game Pocket è un successo

È il secondo gioco mobile che ha registrato i maggiori incassi nel primo mese dall'uscita. A precederlo Pokémon Go

Pokémon Trading Card Game Pocket, il gioco di carte mobile della fortunata serie dei “mostri” giapponesi, in meno di due mesi ha generato entrate dal valore di 180 milioni di euro. Un risultato secondo solo a un altro videogioco con gli stessi protagonisti, Pokémon Go che in 31 giorni aveva registrato 200 milioni di dollari.

L’applicazione

Pokémon Trading Card Game Pocket, come il precedente Pokémon Go è un’applicazione scaricabile nei principali app store presenti sui dispositivi mobili, di Apple e Google. Essendo free-to-play si può installare in modo gratuito e giocarci anche senza spendere soldi. Ma il sistema incoraggia i giocatori ad acquistare nuove carte. «Da quando è uscito, ho dovuto spendere 70 euro», ha dichiarato Sacha Bernard, un insegnante 33enne di un sobborgo di Parigi, all’AFP, di cui circa dieci euro al mese per un abbonamento che gli permette di sbloccare booster extra (i pacchetti sigillati di carte). A fare presa sugli acquirenti è soprattutto l’effetto nostalgia: chi ci gioca ora può avere anche 30 o 40 anni e aver incontrato per la prima volta i Pokémon agli inizi degli anni duemila.

Gli sviluppatori

D’altronde, gli sviluppatori della Pokémon company, la sussidiaria di Nintendo proprietaria del marchio, hanno elaborato il gioco virtuale in modo che abbia una «sinergia molto forte» con la versione fisica del gioco di carte, che è «popolare da decenni». Adottando i codici del gioco di carte fisico, Pokémon TCG Pocket «ha trasposto in modo molto efficace l’apertura dei pacchetti di carte e l’esperienza di gioco su un supporto digitale», secondo Simon Carless, fondatore dell’agenzia di consulenza GameDiscoverCo. Sui social network, molti giocatori condividono video in cui scoprono le nuove carte o partecipano a tornei, e la parola chiave «#Pokémontcg» è stata postata più di 1,5 milioni di volte su TikTok.

Le vendite

Altro risultato straordinario, «Pokémon TCG Pocket» ha incrementato le vendite di carte fisiche. «Riporta i giocatori nel marchio Pokémon», spiega Frédérique Tutt, esperto del mercato dei giocattoli di Circana.

In copertina: Uno screenshot del gioco GCC Pokémon Pocket, la versione italiana del gioco di carte digitale dei Pokémon