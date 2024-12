Consiglio europeo, Meloni lascia il vertice Ue con l’influenza: «Ha la febbre alta»

Gli altri leader l'hanno invitata a tornare in hotel per riposare, dopo aver partecipato alle due riunioni più importanti di oggi

Non ha voluto assentarsi dai due momenti più importanti, la riunione informale sul fenomeno migratorio e la prima sessione del Consiglio sull’Ucraina, ma poi ha dovuto arrendersi. Giorgia Meloni, con gli altri leader impegnata a Bruxelles negli incontri per il Consiglio europeo ha lasciato Palazzo Europa causa di un «intenso stato influenzale». Meloni ha delegato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, in quanto membro del Med5, a rappresentare l’Italia nel prosieguo dei lavori. Sono stati gli stessi colleghi a invitarla a tornare in hotel per riposare e rimettersi in forze. La presidente del Consiglio è atterrata in Belgio mercoledì 18 dicembre. Dopo l’intervento ad Atreju, alla festa di partito di Fratelli d’Italia, la premier aveva perso la voce e nei giorni scorsi, presente in Parlamento per le comunicazioni sul summit europeo, ha avuto alcuni abbassamenti di voce e si è fermata più volte per tossire.