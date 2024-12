Meloni show in Aula, dalle basette di Milei al cappotto «alla Obama» di Renzi. Il senatore: «E invece Salvini con la cravatta di Trump?» – Il video

Il cosplay spiegato a Palazzo Madama. Battibecco tra la presidente del Consiglio e il leader di Italia Viva

Se qualcuno a Palazzo Madama avesse avuto qualche dubbio su cosa significhi la pratica del cosplay, lo show al Senato tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader di Italia Viva Matteo Renzi dovrebbe averlo chiarito. La premier, durante le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre, si è difesa da chi la ritiene sotto scacco di Elon Musk. I suoi attacchi hanno colpito i precedenti esecutivi, quelli sì per lei, condizionati dagli alleati internazionali. Tra questi anche quello di Matteo Renzi: «Lei era amico di Barack Obama e si metteva il cappotto come lui, io sono amica di Milei ma non mi faccio crescere le basette», ha chiosato Meloni volendo distinguersi dall’ex premier. Che però stando al gioco ha smentito tutto: «Ho trovato affascinante l’immagine di lei con le basette (come il presidente argentino Javier Milei, ndr) ma non riesco a immaginare il cappotto di Obama. Ho chiesto consulenza al collega Sensi che era con me allora, ma io non l’ho mai visto (il cappotto di Obama, ndr). Allora vuoi vedere che la presidente Meloni, in un accesso di affetto, mi sta confondendo con qualcun altro?». E poi ha rispedito al mittente le accuse: «Uno che si veste come il proprio leader, me lo permetta, è un po’ perverso mentalmente, si chiama cosplayer. Ma io non sono questo. Forse ha sbagliato Matteo. Quello che ha messo la cravatta rossa e la maglietta “Make Great America Again” non è Matteo Renzi ma Matteo Salvini. Glielo dica al Consiglio dei ministri che non ci si veste come il proprio leader». Il ministro dei Trasporti Salvini ha infatti rivendicato di voler indossare sempre una cravatta rossa come il presidente eletto Donald Trump.

In copertina: Collage di foto Matteo Renzi (ANSA/GIUSEPPE LAMI) e Giorgia Meloni (ANSA/FABIO FRUSTACI)