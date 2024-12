Milano, pirata della strada investe una donna e il figlio 13enne in carrozzina: arrestato dopo la fuga

L'automobilista è un 61enne: fermato per omissione di soccorso. La madre e il ragazzo non sono in pericolo di vita

Ha urtato una donna insieme al figlio 13enne con disabilità mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Dopo l’impatto si sarebbe fermato per guardarli da vicino e poi sarebbe ripartito. Questa la prima ricostruzione dell’incidente creato da un 61enne alla guida della sua utilitaria grigia in via De Nicola a Milano, come riporta il Corriere. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti al momento dell’incidente l’uomo è stato rintracciato. È stato arrestato per omissione di soccorso. La madre e il figlio sono stati trasporti in ospedale: l’adolescente ha riportato una prognosi di 3 giorni per lievi escoriazioni, mentre la donna una frattura al bacino e una lesione sul viso, sotto l’occhio. Distrutta la carrozzina del ragazzo.