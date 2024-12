Il video alterato del senatore repubblicano Mitch McConnell

La clip originale riguarda un incontro con la stampa del 2023

Il senatore repubblicano Mitch McConnell, molto critico nei confronti di Donald Trump, viene bersagliato con una clip alterata. In questo caso, circola un video sottotitolato in cirillico in cui appare con una vistosa fasciatura alla testa mentre non risponde alle domande di una giornalista. Il motivo della presunta medicazione? Il 10 dicembre 2024, durante un pranzo repubblicano, sarebbe caduto a terra causando alcune lievi ferite. La clip risulta del tutto alterata.

Il video risale al 2023 quando il senatore ebbe un problema durante un’intervento con la stampa.

Il video è stato alterato aggiungendo una vistosa fasciatura nella testa del senatore repubblicano.

La voce della presunta giornalista è stato aggiunta nel video modificato.

Analisi

Ecco il testo che accompagna il video:

Il senatore repubblicano Mitch McConnell, leader del Senato, 82 anni, è caduto rovinosamente dopo una riunione del partito, picchiando la testa Il giorno successivo non è stato in grado di rispondere alla domanda di un giornalista riguardo la sua salute Senatore, la sua testa sta bene dopo la caduta? Senatore? Sta bene? MUTO… A breve anche questo vecchio maledetto guerrafondaio tornerà dal suo padrone all’inferno!

A diffondere il video è stato il canale Telegram russo Dimsmirnov175:

“Senatore, la sua testa sta bene dopo la caduta? Senatore, stai bene?”: McConnell, leader repubblicano del Senato, 82 anni, è crollato dopo una riunione del caucus – il giorno successivo non è stato in grado di rispondere alla domanda di un giornalista sul suo benessere.

Il video originale

Ecco il video originale del 2023:

Non risulta affatto presente la fasciatura in testa, così come non è presente la voce della donna che interpella il senatore repubblicano.

Conclusioni

Il video risulta datato e alterato al fine di associarlo con una recente disavventura del senatore repubblicano Mitch McConnell.

