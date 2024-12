Open Arms, l’IA ritrae Salvini a bordo di un gommone per migranti: «Bravo Matteo, il cuore oltre il confine» – Il video

Il filmato, pubblicato da Il Grande Flagello, è uno dei più condivisi sui social all'indomani della sentenza del processo di Palermo

Incassata l’assoluzione al processo Open Arms, per Matteo Salvini è il momento di chiudere una volta per tutte il capitolo relativo alla sua esperienza da ministro dell’Interno durante il governo Conte I. Ma se per i giudici di Palermo la vicenda giudiziaria in cui era rimasto invischiato il leader leghista può dichiararsi conclusa (almeno per ora), sui social si continua a discutere. Come sempre, in bilico tra serietà e ironia.

Il video realizzato con l’Ia

A realizzare uno dei video più circolati nelle ultime ore è la pagina satirica Il Grande Flagello, che ha pubblicato un filmato generato dall’intelligenza artificiale in cui si vede Salvini, con tanto di salvagente al collo, su un barcone di migranti. «Il cuore oltre il confine. Bravo Matteo», si legge nella didascalia che accompagna il video. Ma a giudicare dalla scritta che compare alla fine del filmato, l’intento è più che altro ironico. «Il confine è l’umanità, difendiamola», si legge a conclusione del video dopo aver visto Salvini alle prese – insieme ad alcuni migranti – con il naufragio di un piccolo gommone.

«Non ha la cravatta rossa, non può essere lui»

Nella sezione commenti del video pubblicato da Il Grande Flagello fioccano osservazioni ironiche su Salvini. «Non ha la cravatta rossa, non può essere lui», fa notare un utente. «Si vede che è un video falso. Dura 37 secondi e lui non mangia mai», osserva un altro. Mentre c’è chi si meraviglia di fronte al risultato prodotto grazie all’intelligenza artificiale. «Matteo che mostra compassione e sentimenti umani? L’AI ha davvero raggiunto vette elevatissime». O ancora: «Il video è in reverse, in realtà lui li affoga».