Gisèle Pelicot, le foto della figlia Caroline e delle nipoti nel pc del marito stupratore. Lui in aula ha negato, ma i dubbi della famiglia rimangono

Anche se uno dei processi più forti della storia francese si è appena chiuso l'orrore di Gisele e dei loro figli non è terminato

Anche se si è chiuso il processo di Gisèle Pelicot, stuprata e filmata da incosciente per circa 10 anni dal marito e da sconosciuti contattati da lui, rimangono delle ombre sulla famiglia. A riportarlo oggi è il Corriere della Sera, parlando dei sospetti dei figli Caroline, 45 anni, David (50) e Florian (28). Caroline

Darian continuerà a vivere con il dubbio di essere stata sottoposta allo stesso trattamento, di avere subito anche lei violenze spaventose, delle quali però non c’è traccia. Pelicot e altri 50 uomini sono stati

condannati il 19 dicembre: lui a 20 anni. Nel suo pc sono state ritrovate due foto della figlia Caroline addormentata, priva di vestiti, con addosso biancheria intima non sua, e anche altre foto delle nipotine, scambiate poi sul sito Coco.fr che ha usato per reclutare gli altri condannati. Dominique Pelicot in aula si è difeso dichiarando: «Sostengo di non aver mai toccato i miei figli e nipoti, che amo molto». Ma la famiglia non gli crede. «Come si può continuare a vivere quando il proprio padre è uno dei più grandi predatori sessuali della storia?», si è chiesta alla fine delle udienze nel tribunale di Avignone Caroline Darian, e i

suoi fratelli. David per esempio in aula ha ricordato l’educazione e i valori finora insegnati dal padre, la «passione per il calcio e per il cinema», e l’amarezza. «Non ho più un padre, quell’uomo non

esiste e non è mai esistito», ha dichiarato.

(in copertina Gisele Pelicot con la figlia Caroline, foto EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)