«Oh mio Dio, sei tu?». Una fan di Ultimo non riesce a trattenere l’emozione per l’incontro inaspettato a New York – Il video

Il cantante stava registrando un video con il suo cellulare, prima di regalare a una ragazza il ricordo più bello del suo viaggio negli Stati Uniti

Ultimo sta passeggiando con suo figlio Enea, nato lo scorso 30 novembre in un ospedale newyorchese. Il piccolo è nel passeggino, il cantante inizia a registrare un video-selfie quando, all’improvviso, si sente osservato da qualcuno. «Oh Dio», dice timidamente una ragazza. Ultimo risponde con un «ciao» e poi con un sorriso a favore di telecamera commenta «italiani». A questo punto parte la sequela di «oh mio Dio» di colei che si rivela essere una fan dell’artista romano. È il suo ultimo giorno di viaggio a New York, domani rientrerà in Italia. Dopo l’ennesimo «oh mio Dio» chiede a Ultimo di scattarsi una foto. Lui accetta, mentre lei continua a manifestare il suo stupore. Poi confessa: «Devo andare al tuo concerto l’anno prossimo». Ultimo si presta anche a girare un video di saluto per la sorella della fortunata fan, prima di proseguire ognuno per la propria strada.