La Fontana di Trevi riapre, ma con gli ingressi limitati. Ecco regole e orari (e Gualtieri pensa ad un nuovo ticket)

Dopo tre mesi di restauri, torna a scorrere l'acqua in uno dei monumenti più famosi di Roma. Niente più piscinetta, pedana e pannelli in vetro, presenti 400 turisti per volta

Torna a scorrere l’acqua nella Fontana di Trevi. Ieri, 22 dicembre, il sindaco Roberto Gualtieri insieme ad altri componenti della giunta del Campidoglio ha inaugurato la riapertura del monumento oggetto dal 7 ottobre di lavori di restauro. Niente più piscinetta, installata temporaneamente per il lancio delle monetine, passerella e pannelli divisori. Ma con gli ingressi contingentati: fino a un massimo di 400 persone potranno osservare più da vicino l’opera. E Gualtieri pensa già a introdurre un ticket.

Gli ingressi contingentati

Le operazioni di ripulitura da incrostazioni di calcare e vegetazioni sono costate in tutto 372mila euro. Alla Fontana si potrà accedere dalla scalinata centrale, l’uscita è stata collocata all’altezza del varco dal lato di via dei Crociferi. Potranno entrare massimo 400 persone alla volta, dalle ore 9 alle 21, con l’ultimo accesso alle 20.30. E dentro non ci si potrà sedere sul monumento e sulle scalinate, né consumare bibite e pasti, né fumare. Ingressi posticipati il lunedì e il venerdì di ogni settimana: i turisti e i cittadini potranno entrare solo dalle 11 in poi in modo da consentire le operazioni di raccolta delle monete. Ogni due lunedì al mese invece gli accessi saranno limitati dalle 14 alle 21 perché dovranno essere effettuate ciclicamente le operazioni di svuotamento e pulizia della vasca. Gli ingressi saranno liberi dalle 21 in poi.

Gualtieri: «Valuteremo se introdurre ticket. Servirà per la cura del monumento»

«Abbiamo sperimentato una modalità più civile che ora è fissa per la fontana. Un numero, 400, che rivaluteremo in futuro se sarà necessario», ha dichiarato Gualtieri inaugurando la riapertura della Fontana. Il sindaco ha inoltre aggiunto che ulteriori valutazioni verranno fatte sull’introduzione di un biglietto di ingresso: «Valuteremo se ci sarà un piccolo ticket di ingresso, o una moneta o un passaggio di una carta: avremo così entrate maggiori per la cura. Ma ora vedremo come andrà la sperimentazione».

In copertina: ANSA/ANGELO CARCONI I Fontana di Trevi, parzialmente riaperta dopo i lavori di restauro delle fontane monumentali, Roma, 20 dicembre 2024.