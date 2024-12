Honda e Nissan confermano la fusione: nel 2025 nascerà il terzo gruppo automobilistico più grande al mondo

I due produttori giapponesi sperano, unendo le forze, di contrastare il dominio cinese sulla produzione di veicoli elettrici

Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma: Honda e Nissan stanno lavorando a un piano di fusione che porterà entro il 2026 alla creazione del terzo gruppo mondiale nel settore dell’automotive. A rivelarlo sono le due case automobilistiche giapponesi, che hanno siglato un memorandum di intesa per costituire una nuova holding che includerà anche Mitsubishi Motors, già partecipata di Nissan. La fusione dei marchi darebbe vita a un colosso dal valore di oltre 50 miliardi di dollari, in base alla capitalizzazione di mercato delle tre case automobilistiche. A guadagnarci, seppur indirettamente, sarebbe anche la francese Renault, che collabora da tempo con Nissan e da giorni ha visto il proprio titolo correre in Borsa proprio in seguito alle indiscrezioni sulla possibile fusione dei marchi giapponesi.

La competizione tra le case auto giapponesi

La fusione di Nissan e Honda ha un obiettivo molto chiaro: contrastare il dominio cinese sulla produzione di veicoli elettrici. Facendo fronte comune, i due marchi nipponici sperano di recuperare il tempo perso e tagliare i costi di produzione. Nissan ha diversi anni di esperienza nella produzione di batterie e veicoli elettrici e potrebbe aiutare anche Honda a sviluppare nuovi modelli ibridi o a batteria. La fusione tra i due marchi non sarà comunque sufficiente per soffiare a Toyota il posto di primo costruttore automobilistico giapponese. Nel 2023, l’azienda guidata da Koji Sato ha prodotto 11,5 milioni di veicoli. Nello stesso anno, Honda ne ha prodotti 4 milioni, Nissan 3,4 e Mitsubishi poco più di 1. Questo significa che, anche in seguito alla fusione, i tre marchi supererebbero di poco gli 8 milioni di veicoli prodotti.

La sfida a Toyota e Volkswagen

La nuova holding che nascerà, forse già nel 2025, dalla fusione di Nissan e Honda dovrebbe avere un valore di oltre 50 miliardi di dollari. Si tratterebbe, di fatto, del terzo gruppo automobilistico a più alto valore in tutto il mondo, dopo la giapponese Toyota Motor Corp e la tedesca Volkswagen AG. Secondo i media giapponesi, la fusione tra Honda e Nissan – che già sono associate in una «partnership strategica» – dovrebbe essere finalizzata con un accordo entro giugno 2025. Di recente, entrambi i marchi sono stati costretti a fare i conti con un crollo delle vendite in Cina, uno dei mercati esteri più redditizi. In seguito all’annuncio di Nissan del taglio di 9mila posti di lavoro, il gigante taiwanese dell’assemblaggio elettronico Foxconn si era detto interessato ad acquisire una quota di Nissan. Un’indiscrezione che ha spinto il marchio nipponico ad accelerare le trattative per la fusione con Honda.