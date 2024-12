Caserta, 10 ragazzi salvati dalla bufera di neve nella notte della vigilia di Natale

Nel corso della notte tra 24 e 25 dicembre i rilievi del Centro-Sud sono stati colpiti da intense nevicate e vento

Quella della viglia di Natale è stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, impegnati in numerosi interventi legati alla bufera di neve che nelle scorse ore ha colpito la zona le alture del Centro-Sud. Tra le operazioni più complesse, due salvataggi nell’area del Matese, massiccio montuoso dell’Appennino sannita, dove un’improvvisa bufera di neve ha intrappolato alcuni giovani nelle loro auto.

L’allarme grazie al cellulare

Nel primo intervento, avvenuto nei pressi del lago del Matese, sei ragazzi sono stati recuperati grazie al sistema di soccorso attivato di uno dei loro telefoni, che è riuscito a emettere il segnale nonostante la scarsa copertura di rete. La loro posizione, in una stradina di montagna, ha richiesto oltre all’intervento dei vigili del fuoco Vigili del Fuoco anche l’aiuto dei residenti locali. I giovani sono stati tratti in salvo senza riportare ferite.

Gli alberi caduti

Il secondo intervento ha riguardato quattro ragazzi bloccati tra i comuni di Letino e San Gregorio Matese. Anche in questo caso, il salvataggio si è concluso con successo e senza danni per le persone coinvolte. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati anche nel versante di Teano e Mondragone, dove sono stati numerosi gli interventi per alberi caduti a causa delle raffiche di vento e del peso della neve.

Immagine di copertina: Campo di Giove (AQ) sepolto dalla neve | ANSA / Emanuele Valeri