Scuola, iscrizioni anno scolastico 2025-26: la guida passo dopo passo per genitori e studenti

Ecco come accedere alla piattaforma Unica e come compilare ogni passaggio della domanda online

Gennaio è il mese delle decisioni per tante famiglie. Tra le emozioni di scegliere un nuovo inizio, i processi burocratici previsti e qualche inevitabile dubbio, genitori e studenti sono chiamati a scegliere la scuola dove cominciare il prossimo capitolo della vita scolastica. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 si aprono ufficialmente dalle ore 8.00 dell’8 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2025, lasciando un periodo di tre settimane per completare la procedura online. Si tratta di un appuntamento importante per chi deve scegliere il primo anno della scuola primaria, secondaria di primo grado o di secondo grado. Se è la prima volta che affrontate questa procedura o se avete bisogno di un ripasso, ecco una guida chiara e completa per affrontare questo passaggio con serenità.

Quando si aprono le iscrizioni e chi deve farle

Dal 8 gennaio al 31 gennaio 2025, sarà possibile iscrivere i propri figli alle scuole statali per l’anno scolastico 2025-2026. Le iscrizioni riguardano:

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado (scuole medie)

(scuole medie) Scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori, che comprendono anche i percorsi di sperimentazione della filiera tecnologico professionale di 4 anni e il liceo del made in Italy)

(scuole superiori, che comprendono anche i percorsi di sperimentazione della filiera tecnologico professionale di 4 anni e il liceo del made in Italy) Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto Scuole paritarie: solo quelle che aderiscono alla procedura online su base volontaria, in caso contrario l’iscrizione è cartacea direttamente presso l’istituto.

La procedura è telematica e avviene tramite la sezione dedicata della piattaforma Unica, accessibile con le credenziali digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di Identità Elettronica)

(Carta di Identità Elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

(Carta Nazionale dei Servizi) eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Come iscrivere i bambini alla scuola dell’infanzia 2025-26

Fanno eccezione le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che rimangono cartacee. In questo caso, i genitori devono compilare e consegnare il modulo di iscrizione direttamente alla segreteria della scuola scelta. La stessa modalità vale per le scuole delle province autonome di Valle d’Aosta, Trento e Bolzano.

Come accedere alla piattaforma Unica e compilare la domanda

La piattaforma Unica, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è il cuore della procedura. Ecco i tre passaggi fondamentali:

1. Compila la domanda

Al primo accesso, ti sarà chiesto di verificare o completare i tuoi dati personali. La domanda si articola in tre sezioni principali:

Dati dell’alunno: informazioni personali del futuro studente.

informazioni personali del futuro studente. Dati della famiglia: dettagli del genitore o tutore che effettua l’iscrizione.

dettagli del genitore o tutore che effettua l’iscrizione. Scelta della scuola: è obbligatorio indicare almeno una scuola di prima scelta.

Puoi indicare anche una seconda e terza opzione, che verranno considerate solo nel caso in cui la scuola non abbia posti disponibili. Se non hai tempo per completare subito la domanda, non preoccuparti: è possibile salvare i dati inseriti e riprendere successivamente.

2. Inoltra la domanda

Prima di inviare, verifica attentamente che tutte le informazioni siano corrette tramite l’anteprima della domanda. Una volta inoltrata, riceverai un’email di conferma dell’invio e non potrai più modificarla. Se hai bisogno di correggere qualcosa, dovrai contattare direttamente la scuola destinataria entro il 31 gennaio.

3. Attendi la conferma della scuola

Concluso il periodo delle iscrizioni (31 gennaio), la scuola destinataria valuterà la domanda e confermerà l’accettazione. In caso di indisponibilità di posti, la domanda sarà trasferita automaticamente alla seconda o terza scelta indicata. Puoi seguire lo stato della tua richiesta in tempo reale nell’area riservata della piattaforma Unica e riceverai notifiche via email.

Gli stati della domanda: cosa significano

Durante il processo, lo stato della domanda può cambiare. Ecco cosa aspettarti:

Inoltrata: la domanda è stata inviata alla scuola di prima scelta.

la domanda è stata inviata alla scuola di prima scelta. Restituita alla famiglia: sono necessarie modifiche (da completare entro il 31 gennaio).

sono necessarie modifiche (da completare entro il 31 gennaio). Accettata: la domanda è stata accettata dalla scuola.

la domanda è stata accettata dalla scuola. Smistata ad altra scuola: in caso di posti esauriti nella scuola di prima scelta, la domanda viene trasferita alla seconda o terza opzione.

La guida video del ministero

Come scegliere la scuola più adatta per l’anno scolastico

Uno strumento utile della piattaforma Unica è il motore di ricerca del ministero Scuola in Chiaro, che offre la possibilità di trovare le scuole del tuo territorio, verificarne i dettagli e confrontarli con gli altri presenti. Inoltre, nella sezione dedicata all’orientamento, famiglie e studenti possono esplorare percorsi educativi adatti a competenze e aspirazioni personali. Per le scuole superiori, c’è la guida di Open.